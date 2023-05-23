Звезда «Форсажа» Вин Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы

Известный американский актер Вин Дизель заявил о планах снять женскую версию «Форсажа». Однако ряд западных СМИ считает, что таким образом артист пытается привлечь внимание к франшизе.
Популярные статьи
- «Мы перестали брать пленных»: Пригожин объяснил, почему в Артемовске нет ни одного украинского солдата
- «Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо»: Пригожин поведал о разговоре с Шойгу по поводу защиты границ России
- «Спецоперация перешла в фазу войны»: Пригожин высказался о прорыве диверсионной группы ВСУ под Белгородом
Свежие комментарии