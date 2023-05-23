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Звезда «Форсажа» Вин Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы

Звезда «Форсажа» Вин Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы

Известный американский актер Вин Дизель заявил о планах снять женскую версию «Форсажа». Однако ряд западных СМИ считает, что таким образом артист пытается привлечь внимание к франшизе.

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