Володин: Россия должна быть единой, сильной и суверенной

Нам необходимо думать о будущем России, которая должна быть единой, сильной и суверенной. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем аккаунте в соцсетях 20 апреля, комментируя споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина.