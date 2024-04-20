Володин: Россия должна быть единой, сильной и суверенной

Нам необходимо думать о будущем России, которая должна быть единой, сильной и суверенной. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем аккаунте в соцсетях 20 апреля, комментируя споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина.
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