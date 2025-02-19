Профессор Хайдун: устранение доминирования НАТО в Европе решит украинский кризис

Нужно урегулировать первопричину конфликта Соединенные Штаты и Россия не смогут решить конфликт на Украине, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта – чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.