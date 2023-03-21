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Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры

Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры

Киевский режим не планирует ссориться с Китаем, так как собирается привлечь Пекин в качестве инвестора в последующее восстановление украинской инфраструктуры.

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