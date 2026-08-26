Equinor Targets 27% International Production Growth by 2030

Alongside boosting exploration and production offshore its home market Norway, Equinor is pursuing an international growth strategy, aiming to significantly increase its overseas oil and gas output by focusing on fewer but more lucrative regions such as the U.
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