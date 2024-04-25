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"Генералы НАТО снова гонят Киев в "контрнаступ": Куда пойдут транши США? Ответ дали военкоры и эксперты

"Генералы НАТО снова гонят Киев в "контрнаступ": Куда пойдут транши США? Ответ дали военкоры и эксперты

Одну попытку наступления ВСУ мы уже наблюдали несколько месяцев тому назад. Успешной она не была. Теперь - когда выделен новый транш США, нас убеждают, что "генералы НАТО снова гонят Киев в "контрнаступ".

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