«Сент-Луис» проиграл 7-й матч в серии плей-офф впервые с 2003 года. Было 4 победы подряд, включая решающую игру финала Кубка Стэнли-2019

«Блюз» уступили «Виннипегу» в первом раунде Кубка Стэнли (3-4, 3:4 2ОТ в седьмом матче). В прошлый раз «блюзмены» проигрывали серию в 7 матчах в 2003 году, когда уступили «Ванкуверу» в первом раунде.