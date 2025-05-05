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«Сент-Луис» проиграл 7-й матч в серии плей-офф впервые с 2003 года. Было 4 победы подряд, включая решающую игру финала Кубка Стэнли-2019

«Блюз» уступили «Виннипегу» в первом раунде Кубка Стэнли (3-4, 3:4 2ОТ в седьмом матче).  В прошлый раз «блюзмены» проигрывали серию в 7 матчах в 2003 году, когда уступили «Ванкуверу» в первом раунде.

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