Канцелярия Туска посулила пожарную машину за поимку экс-замминистра юстиции

Награду в виде пожарной машины для гмины (польского муниципалитета — прим. ИА Красная Весна), в которой будет задержан бывший заместителя министра юстиции Марчин Романовский, пообещала канцелярия премьер-министра Польши, 15 декабря в соцсети X.