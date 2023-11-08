ЕР и "Защитники Отечества" объединят усилия для помощи участникам СВО

Ресурсы фонда "Защитники Отечества" и его поддержка полезны при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак во время рабочей встречи с председателем фонда Анной Цивилевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии