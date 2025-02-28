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Политолог Манойло: Трамп устроил Зеленскому публичную порку

Политолог Манойло: Трамп устроил Зеленскому публичную порку

Встреча президентов США и Украины больше походила на прилюдную порку, чем на переговоры. Владимир Зеленский покинул американскую администрацию раньше времени, не оставшись на совместную с Дональдом Трампом пресс-конференцию.

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