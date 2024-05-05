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Китай

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Политика реформ и открытости жизненно важна для продвижения модернизации по китайскому образцу -- доклад

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- Политика реформ и открытости Китая, начавшаяся в 1978 году, была решающим шагом, позволившим Китаю приобрести нынешний облик, и поэтому она имеет решающее значение для дальнейшего продвижения модернизации по китайскому образцу.

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