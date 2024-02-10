В Северодвинском лицее № 17 появится школьный кванториум

Александр Цыбульский осмотрел помещения будущего образовательного пространства в ходе рабочей поездки в город корабеловСеверодвинский лицей № 17 готовится к открытию школьного кванториума в рамках национального проекта «Образование».
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