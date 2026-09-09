Германия требует от Украины закупок немецкого оружия

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль хочет, чтобы Украина обеспечивала больше заказов немецкому ВПК. Также Берлин намерен передавать Киеву сведения о военнообязанных украинцах в Германии.
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