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«Порту» разгромил «Морейренсе» и вышел в лидеры чемпионата Португалии

«Порту» разгромил «Морейренсе» и вышел в лидеры чемпионата Португалии

В субботу, 21 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» — «Порту».В субботу, 21 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» — «Порту».

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