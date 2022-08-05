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Глава МИД Китая Ван И назвал поездку Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил США «серьезными последствиями»

Глава МИД Китая Ван И назвал поездку Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил США «серьезными последствиями»

Китайский министр иностранных дел Ван И назвал поездку спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил Соединенным Штатам «серьезными последствиями».

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