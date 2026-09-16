Агенты ИИ изобрели непонятный людям язык для общения между собой

Модели искусственного интеллекта создали новый язык для общения между собой, который по мере развития становится все менее понятным для людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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