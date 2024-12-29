Бортовые самописцы упавшего близ Актау самолета направят на изучение в Бразилию

Бортовые самописцы разбившегося близ города Актау пассажирского самолета AZAL будут отправлены для исследования в Бразилию, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана в воскресенье, 29 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии