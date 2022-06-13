ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 июня 2022 года

Энергетический прогноз на тринадцатое июня две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1032 =Ваше величайшее достижение (каким бы впечатляющим оно вам ни казалось), для кого-то - жуткий кошмар =Внешние обстоятельства не в твоей власти – но лишь от тебя зависит, как ты отреагируешь на них =В простой фразе «я люблю тебя» есть три элемента — это благодарность, уважение и преобразование =Все великие открытия начинались с идеи, которая шла вразрез с привычным Мироощущением =Всё, что происходит с нами, определяется Энергиями, которые мы впускаем в свою Жизнь =Всякая хорошая работа будет работой для Бога, если вы выполняете её с Божественным сознанием! = Доверие - очень ценная вещь, потерять его можно мгновенно, а вновь обрести почти невозможно = Духовно сильные люди не просто признают свои ошибки, но и умеют извлекать из них уроки =Жизнь - не автоматическое выполнение страницы Плана, даже если он детально и тщательно расписан = "Красота женщины в глазах, которые открывают дверь к её сердцу - тому месту, где обитает Любовь” = Мудрая Любовь - это, когда без тебя я останусь цельным, а с тобой - мы будем творить Миры = Мы должны создать себя(!), ибо нам отвечать не только за себя.