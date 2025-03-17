Чем опасна заморозка конфликта на Украине

Наученные горьким опытом первого «дранг нах остен», европейцы больше не планируют вторгаться в континентальную часть Российской Федерации и штурмовать Москву, растягивая линии коммуникаций и замерзая зимой в окопах.
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