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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лысенко про обращение ВФЛА в CAS: «Какая-то надежда, конечно, есть. Но за столько лет научились не обнадеживаться»

Призер ЧМ в прыжках в высоту Данил Лысенко  заявил, что не хочет обнадеживать себя из-за обращения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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