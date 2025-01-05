70-е какими я их помню Современный вид на фасад институтский зданий 26 декабря 2024 г. были опубликованы воспоминания штатного автора данного сайта о 70-х годах ХХ века, с которыми трудно согласиться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
70-е какими я их помню Современный вид на фасад институтский зданий 26 декабря 2024 г. были опубликованы воспоминания штатного автора данного сайта о 70-х годах ХХ века, с которыми трудно согласиться.
Свежие комментарии