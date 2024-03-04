Холанд – рекордсмен «Ман Сити» по результативным действиям против «МЮ» в АПЛ – 6+3

Эрлинг Холанд забил гол в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1). Форвард совершил больше всего результативных действий (6 мячей и 3 ассиста в 4 играх) среди игроков «Манчестер Сити» во встречах против «красных дьяволов» в истории Премьер-лиги.