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Эксперты рассказали, почему россияне не могут перейти на электромобили

Эксперты рассказали, почему россияне не могут перейти на электромобили

Россия не готова к полному переходу на электромобили – об этом рассказали эксперты в беседе с ЕАН. Дело в том, что машины, получающие питание от электричества, пока не могут заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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