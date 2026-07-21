Эксперты рассказали, почему россияне не могут перейти на электромобили

Россия не готова к полному переходу на электромобили – об этом рассказали эксперты в беседе с ЕАН. Дело в том, что машины, получающие питание от электричества, пока не могут заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
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