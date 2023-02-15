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В Петербурге поддержат занимающиеся санитарно-гигиеническим просвещением организации

Инициатива нацелена на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Петербургский парламент принял закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся санитарно-гигиеническим просвещением горожан.

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