В Петербурге поддержат занимающиеся санитарно-гигиеническим просвещением организации

Инициатива нацелена на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Петербургский парламент принял закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся санитарно-гигиеническим просвещением горожан.
Инициатива нацелена на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Петербургский парламент принял закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся санитарно-гигиеническим просвещением горожан.
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