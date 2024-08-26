Женщина переспала с мужем подруги и начала терять вес из-за угрызений совести

Женщина пожаловалась, что не находит себе места после того, как переспала с мужем подруги. Совет, как лучше поступить в этой ситуации, ей дала коуч по отношениям Колин Нолан в своей колонке для издания Mirror.
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