Истребитель F-16 Block 72 выполнил первый полет / © Lockheed Martin Первый самолет для Королевских ВВС Марокко (RMAF) — двухместный F-16D — выполнил первый полет на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле, штат Южная Каролина.
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