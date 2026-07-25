Женские страсти
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Женские страсти

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Как укрепить свое Я: психологические советы для веры в себя

Как укрепить свое Я: психологические советы для веры в себя

Тверже стоять на ногах, чувствовать себя смелее, больше верить в свои способности… Мы попросили специалистов разных психотерапевтических направлений предложить упражнения для самостоятельной работы, которые помогут укрепить разные грани «Я» — от личных границ до внутренней опоры.

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