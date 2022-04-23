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ЦБ РФ установит для банков срок возврата похищенных мошенниками у клиентов денег

Банк России подготовил поправки в закон «О национальной платежной системе».ЦБ РФ подготовил поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают срок возврата похищенных со счетов клиентов банков денежных средств до 30 дней.

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