ЦБ РФ установит для банков срок возврата похищенных мошенниками у клиентов денег

Банк России подготовил поправки в закон «О национальной платежной системе».ЦБ РФ подготовил поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают срок возврата похищенных со счетов клиентов банков денежных средств до 30 дней.
Банк России подготовил поправки в закон «О национальной платежной системе».ЦБ РФ подготовил поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают срок возврата похищенных со счетов клиентов банков денежных средств до 30 дней.
Свежие комментарии