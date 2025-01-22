Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    И слышится стук костей по подиуму...«Откат к нездоров...
  • Владимир Акулов
    США  и  так   не  обращают  внимание  на  говорильню   в ООН  и  на  *вето*  России  и  Китая   ...В США заявили о п...
  • Владимир Акулов
    Памфилова  сама  себе  звонит  от  имени  мошенников ...Переводит  деньги  на  свой  счет  ...Поэтому  у  нее  такая ...Члену ЦИК России ...

В США указали на стремление Трампа порвать с НАТО

В США указали на стремление Трампа порвать с НАТО

Слова президента США Дональда Трампа, обращенные к странам — членам НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5 процентов своих ВВП, указывают на стремление американского лидера разорвать отношения с альянсом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария ВеселовскаяТомаш
Всё разваливается!   Не зря же пишут - Америке капут!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх