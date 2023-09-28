В Могилевской области завершилось командно-штабное учение с силами теробороны.

В Могилевской области завершилось командно-штабное учение с силами территориальной обороны.В учении приняли участие руководство исполнительных комитетов и военных комиссариатов области, военнообязанные Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов, а также два отряда народного ополчения.
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