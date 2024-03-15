🗳 Наблюдатель из Сербии оценил современные возможности президентских выборов в России «У вас есть возможность электронного дистанционного голосования, у нас такой возможности пока нет.
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🗳 Наблюдатель из Сербии оценил современные возможности президентских выборов в России «У вас есть возможность электронного дистанционного голосования, у нас такой возможности пока нет.