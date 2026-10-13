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В Забайкалье подвели итоги операции «Нелегал-2026»

В Забайкалье подвели итоги операции «Нелегал-2026»

В Забайкальском крае завершился второй этап операции «Нелегал-2026». С 1 по 10 октября полицейские совместно с Росгвардией проверили свыше 1200 мест, где живут и работают иностранные граждане.

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