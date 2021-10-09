Караси в сметане по-рыбацки. Кости выбирать не потребуется: прожариваем насквозь и добавляем сока

Готовить карасей многие кулинары не любят из-за чрезмерного количества мелких косточек. Но стоит сделать их по-рыбацки и эта проблема уйдет сама собой: надрезаем филе ножом и прожариваем рыбу насквозь, а дополнительной сочности придаем сметаной.