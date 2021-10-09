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Караси в сметане по-рыбацки. Кости выбирать не потребуется: прожариваем насквозь и добавляем сока

Караси в сметане по-рыбацки. Кости выбирать не потребуется: прожариваем насквозь и добавляем сока

Готовить карасей многие кулинары не любят из-за чрезмерного количества мелких косточек. Но стоит сделать их по-рыбацки и эта проблема уйдет сама собой: надрезаем филе ножом и прожариваем рыбу насквозь, а дополнительной сочности придаем сметаной.

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Эльфено4ек Чумазикова
Мой любимый рецепт моей любимой рыбы. Только предварительно не обжариваю, мешаю сметану с солью и специями, обмазываю карасей и сразу в духовку, за 5-7 мин до готовности включаю конвекцию и они подрумяниваются. Если размер рыбок позволяет, можно в брюшко лук полукольцами для сочности положить.

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