Экс-чиновницу США арестовали по обвинению в работе незаконным иноагентом Китая

В пресс-службе министерства юстиции США заявили, что американские власти арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.
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