Новый лазерный калибратор повысит точность измерений реликтового излучения

Исследователи представили обновленную версию лазерного калибратора с перестраиваемой частотой (FLS), предназначенного для точного измерения полос пропускания детекторов космического микроволнового фона (CMB).
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