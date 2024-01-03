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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

Он также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности России в мире, сообщает RT со ссылкой на опубликованное в газете Egemen Qazaqstan интервью.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Опять хвалит? Значит, в помощи нуждается.
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