Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

Он также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности России в мире, сообщает RT со ссылкой на опубликованное в газете Egemen Qazaqstan интервью.
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