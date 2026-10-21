Как Рос­сия из евро­пей­ской дер­жа­вы пре­вра­ти­лась в госу­дар­ство-циви­ли­за­цию? Что на самом деле сто­ит за раз­ры­вом Рос­сии и Евро­пы? Может ли Евро­па пере­жить поте­рю Рос­сии как части сво­ей систе­мы? И дей­стви­тель­но ли санк­ции укре­пи­ли пози­ции Вла­ди­ми­ра Пути­на? Алек­сандр Мер­ку­рис — бри­тан­ский воен­ный ана­ли­тик, спе­ци­а­лист в обла­сти меж­ду­на­род­ных отно­ше­ний.