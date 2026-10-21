Как Россия из европейской державы превратилась в государство-цивилизацию? Что на самом деле стоит за разрывом России и Европы? Может ли Европа пережить потерю России как части своей системы? И действительно ли санкции укрепили позиции Владимира Путина? Александр Меркурис — британский военный аналитик, специалист в области международных отношений.
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