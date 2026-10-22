Нетаньяху нашёл главного по антисемитизму - Александра Дугина. Узнав об этом, учредитель Царьграда Константин Малофеев объяснил, где лучше искать настоящего "виновника" всех бед.
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