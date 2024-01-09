В Эквадоре началась война между группировками и военными

Насилие захлестнуло улицы Эквадора. В сети распространяются видео очевидцев страшных событий. Все началось с того, что группа вооруженных мужчин ворвалась в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих и съемочную группу.
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