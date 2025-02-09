Эксперт: некоторые китайские авто отреагировали на высокое давление

Из-за аномально высокого атмосферного давления, которое установилось в последние дни, на некоторых моделях китайских авто появлялась ошибка на экране приборной панели - загоралась лампочка «прогрев двигателя».
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