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Глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о прибытии к берегам страны итальянского ракетного эсминца

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о прибытии к берегам страны итальянского ракетного эсминца

Итальянский ракетный эсминец пришвартовался у берегов Польши. Иностранный военный корабль прибыл для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщил министр национальной обороны европейской страны Мариуш Блащак.

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