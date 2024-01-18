Reuters: в Ливане отвергли идеи США по деэскалации на границе с Израилем

Ливанское шиитское движение "Хезболла" отвергла план США по деэскалации на границе с Израилем, который подразумевает отвод вооруженных сил от границы, при этом движение остается открытым для дипломатии США.
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