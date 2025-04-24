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Царьград

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РИАН: ударение на первом слоге в слове "звонит" будет легализовано

РИАН: ударение на первом слоге в слове "звонит" будет легализовано

Причину изменения правила объяснили в Институте русского языка имени Виноградова.Все идет к тому, что слово-маркер "звонит", отличающее "грамотного" от "неграмотного"  носителя русского языка, разрешат говорить с ударением на первом слоге: "звОнит".

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