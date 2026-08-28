Биолог Сафонов рассказал, как избежать нападения хищника в лесу

Биолог Дмитрий Сафонов поделился советами по поведению в лесу при встрече с хищником. Он рекомендовал медленно отступать, избегая зрительного контакта, так как прямой взгляд может восприниматься животным как угроза и спровоцировать его на нападение.
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