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Царьград

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Биолог Сафонов рассказал, как избежать нападения хищника в лесу

Биолог Сафонов рассказал, как избежать нападения хищника в лесу

Биолог Дмитрий Сафонов поделился советами по поведению в лесу при встрече с хищником. Он рекомендовал медленно отступать, избегая зрительного контакта, так как прямой взгляд может восприниматься животным как угроза и спровоцировать его на нападение.

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