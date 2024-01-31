Сенатор Карасин в шутку предположил, что на роль главкома ВСУ претендует Боррель

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин шуточно выдвинул предположение, что на место главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного может занять Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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