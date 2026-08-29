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Курские новости

4 подписчика

Мэр Курска предупредил о мошенниках, представляющихся им

Мэр Курска предупредил о мошенниках, представляющихся им

Злоумышленники представляются главой Курска, пытаясь выманить личные данные горожан или склонить к действиям.

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