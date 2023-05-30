Столкновение с США неизбежно: Ищенко объяснил, почему китайцы заговорили о «конце света»

prt scr youtube.com | Тимур Процкий Китайские информационные издания неспроста вдруг опубликовали материал, в котором предположили, что международные провокации США могут привести к ядерной войне с последующим «концом света».
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