Тюки с "наличкой" и услуги для богатых: Как мигранты из поднебесной наживаются на русских

В России легально и нелегально проживают тысячи мигрантов из Китая. Как они живут, чем занимаются? Этот вопрос не так сильно волновал общественность, поскольку всё внимание занимали гости из стран Средней Азии.
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