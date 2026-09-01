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Царьград

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Франческо Тотти стал советником баскетбольного клуба «Максима Рома»

Франческо Тотти стал советником баскетбольного клуба «Максима Рома»

Франческо Тотти, чемпион мира 2006 года, стал советником баскетбольного клуба "Максима Рома". Знаменитый футболист будет работать с болельщиками и социальными проектами, присоединившись к проекту инвестора Пола Матьяшича в Риме.

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