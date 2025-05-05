Посол Палестины ответил на критику ХАМАС о назначении вице-президента

Назначение Хусейна аш-Шейха на пост вице-президента Государства Палестина стало легитимным и обоснованным шагом, принятым в ответ на международные требования, отметил в беседе с «Известиями» его посол в России Абдель Хафиз Нофаль.
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